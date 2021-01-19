Михаил Кылварт: у нас и так единая система образования, вне зависимости от языка обучения

- Вновь обсуждается вопрос о требовании перевести всё образование на государственный язык. Готова ли центристская партия идти на уступки или будет придерживаться своей позиции?

- Надо понимать, что на коалиционные переговоры каждая партия приходит со своей позицией. И позиция партии реформ широко известна, — это перевод всех русских школ и детских садов на эстонский язык образования к определённому сроку. Позиция центристской партии — это право выбора языка обучения для школ, эта право родителей выбирать для себя подходящее учебное заведение. С этими позициями мы пришли на коалиционные переговоры и, естественно, 100 % ни одна, ни другая позиция не могла быть обозначена в коалиционном договоре. В него попало только то, что у нас есть общее видение. И общее видение у нас есть в отношении эстонского языка. Это значит, что естественно, что эстонский язык должен преподаваться на высоком уровне. Если какие-то предметы преподаются на эстонском языке, это должно быть организовано на уровне, позволяющем и гарантировать качество изучения эстонского языка, и качество освоения материалов по данному предмету. Вот это — общее понимание, которое будет подкреплено соответствующим пунктом. И этот пункт, собственно говоря, и говорит о том, что и школы, и детские сады на основании программ должны получить дополнительное финансирование для того, чтобы был ресурс, позволяющий действительно повысить качество изучения эстонского языка, и качество преподаваемых на эстонском языке предметов. И для этого нужно, естественно, мотивировать учителей, в том числе и привлечь дополнительных учителей.

- Если дополнительные средства будут выделены, хватит ли специалистов?

- Пока мы говорим только о проекте коалиционного договора. Коалиционный договор не подписан, соответственно — нет нового правительства и нет новых решений. Но сейчас обозначаются общие позиции. Если действительно коалиция состоится, то это будет целью, и эта цель должна быть реализована через государственный бюджет. Тогда действительно можно будет говорить о средствах. Что касается специалистов, то это тоже отчасти связано с ресурсом. Если мы сможем мотивировать специалистов, если мы сможем обеспечить приток молодых специалистов, которые опять же будут мотивированы, то тогда это дело действительно может быть сдвинуто с мёртвой точки. Как мы знаем, проблема учителей — это проблема не только русских, но и эстонских школ.