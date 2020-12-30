Михаил Кылварт требует от правительства четкого плана и до сих пор не смотрел "Довод" — интервью RusDelfi

Это был год запретов. Вам часто в детстве что-либо запрещали?

Меня запретами не воспитывали. Но уж точно не было вседозволенности. Я точно понимал рамки. Родители умели объяснять, что и почему запрещено, какие последствия могут быть. Наверное, этот баланс — между запретами и объяснениями, был соблюден.

Однажды вы сказали, что видите усталость людей от запретов и ситуации с коронавирусом. Как вы это поняли?

Люди после первой волны не успели вздохнуть. Хотелось общения, мероприятий, поездок, и уже тогда это вызывало опасения. Было понятно, что вторая волна может прийти, и к этому тяжело будет подготовиться. Вроде бы, мы уже пережили это, но люди были не готовы второй раз остановить свою жизнь.

В августе люди все равно много путешествовали, хоть ситуация и ухудшалась.При этом все возможные разговоры об ограничениях сразу отвергались. В начале осени было много странных заявлений от ученых, например, что коронавирус не распространяется в школах. Теперь кстати, те же самые ученые говорят об опасности в школах. Еще были слышны заявления, что с вирусом невозможно бороться ограничениями. Европейские лидеры говорили о том, надо научиться жить в новой реальности — вместе с короновирусом, то есть не допускать полной остановки жизни. Но эта новая реальность и должна была предполагать новые правила сосуществования и профилактику.

Таллинн начал говорить о необходимости и вводить профилактические меры уже с конца августа, не дожидаясь прихода второй волны коронавируса. Мы не ставили перед собой задачу все закрыть, наоборот — в наших планах было сделать всё, чтобы не нужно было все закрывать. То есть защищать друг друга, не дожидаясь прихода эпидемии. В сентябре этого никто не понимал.

Люди вокруг влияют на нас, наше мнение, образ жизни. Понятно, что вы не можете поговорить со всеми жителями Таллинна. Но как мэр Таллинна принимает различные решения? Кто на вас влияет?

Конечно, я советуюсь со специалистами, коллегами, но иногда приходится принимать решения, которые никто не поддерживает, в том числе, люди из твоего окружения. Если исходя из своего опыта, анализа, интуиции ты понимаешь, как надо поступить — то следует действовать именно так. Конец августа — сентябрь — это тот случай, когда нас никто не поддерживал. Даже в городской системе было много недопонимания.