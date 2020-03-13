Михаил Кылварт: товаров в магазинах хватит всем

Смотрите видео с конференции!



”Представители торговых сетей ознакомили представителей городской власти с текущей ситуацией, а также заверили, что поводов для паники нет, поскольку в магазинах имеется достаточный запас товаров и поставки осуществляются своевременно, — сказал Михаил Кылварт. — Так что жители города по-прежнему могут купить в магазинах все необходимое, а в случае, если человек не может отправиться за покупками, всегда есть возможность воспользоваться интернет-магазином и услугой доставки”.

По словам Неле Пейль, исполнительного директора Союза эстонских торговцев, у предприятий розничной торговли достаточно запасов и ассортимент магазинов пополняется в течение дня.

”Ситуация, когда, как вчера, некоторые полки магазинов оказались пусты, была обусловлена тем, что магазины просто не успели выложить новый товар”, — сказала Неле Пейль.

Точно так же продолжат работу интернет-магазины и доставка товаров на дом, однако сейчас стоит учитывать то, что из-за очередей доставка может затянуться.

”Растянувшиеся на несколько дней очереди связаны с возросшим количеством заказов, а также тем, что у торговых сетей ограниченное количество автомобилей и не хватает курьеров для выполнения всех заказов, — сказала Неле Пейль. — Поэтому проблема не в том, что товаров нет, нам просто не хватает курьеров”.