Михаил Кылварт: товаров в магазинах хватит всем

На встрече мэра Таллинна Михаила Кылварта с представителями крупнейших торговых сетей Эстонии последние подчеркнули, что в магазинах достаточно запасов и поставки товара происходят в обычном режиме. Это же мэр Таллинна подчеркнул на внеочередной пресс-конференции мэрии.
Смотрите видео с конференции!
”Представители торговых сетей ознакомили представителей городской власти с текущей ситуацией, а также заверили, что поводов для паники нет, поскольку в магазинах имеется достаточный запас товаров и поставки осуществляются своевременно, — сказал Михаил Кылварт. — Так что жители города по-прежнему могут купить в магазинах все необходимое, а в случае, если человек не может отправиться за покупками, всегда есть возможность воспользоваться интернет-магазином и услугой доставки”.
По словам Неле Пейль, исполнительного директора Союза эстонских торговцев, у предприятий розничной торговли достаточно запасов и ассортимент магазинов пополняется в течение дня.
”Ситуация, когда, как вчера, некоторые полки магазинов оказались пусты, была обусловлена тем, что магазины просто не успели выложить новый товар”, — сказала Неле Пейль.
Точно так же продолжат работу интернет-магазины и доставка товаров на дом, однако сейчас стоит учитывать то, что из-за очередей доставка может затянуться.
”Растянувшиеся на несколько дней очереди связаны с возросшим количеством заказов, а также тем, что у торговых сетей ограниченное количество автомобилей и не хватает курьеров для выполнения всех заказов, — сказала Неле Пейль. — Поэтому проблема не в том, что товаров нет, нам просто не хватает курьеров”.
На сегодняшней встрече также обсудили возможности совместной работы и порядок действий на случай, если отправленные на дистанционное обучение школьники начнут проводить свободное время в торговых центрах.
”Мы сотрудничаем с молодежными работниками, Муниципальной полицией, Департаментом полиции и погранохраны, а также представителями торговых сетей, — сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Постоянно отслеживаем ситуацию и фиксируем проблемы, на решении которых стоит глубже сосредоточиться”.
На встрече присутствовали представители крупнейших торговых сетей Эстонии — Selver, Coop Eesti, Rimi, Prisma, Maxima, Tallinna Kaubamaja и т.д.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Звезды высказались об «обнулении» президентского срока в РФ
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Сенсация! Найден эффективный способ лечения коронавируса
6 веских причин отказаться от душевой кабины