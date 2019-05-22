Михаил Кылварт: строительство улицы Рейди — приоритет 2019 года

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что строительство улицы Рейди является в этом году приоритетным проектом, а ход строительных работ нужно держать под постоянным контролем в условиях напряженного городского движения, сообщает Раэпресс.
Михаил Кылварт подчеркнул, что строительство улицы Рейди, согласно первоначальным планам, должно было завершиться весной 2020 года, но на сегодняшний день представитель предпринимателя, осуществляющего работы, пообещал завершить их в декабре нынешнего года.
”Также очень важно то, как строительство улицы Рейди повлияет на дорожное движение летом, во время празднования юбилея Праздника песни и танца, а также какой будет ситуация к 1 сентября, — сказал Кылварт. — В случае, если все будет идти по плану, к 1 сентября мы сможем открыть улицу Рейди на участке от D-терминала до перекрестка у памятника ”Русалка”, что снизит загруженность дорог, характерную для начала учебного года. В то же время предстоит продолжить переговоры с представителями портов, чтобы избежать перегруженности улицы большегрузами”.
Строитель порадовал также обещанием, что строительные работы не будут препятствовать шествию Певческого праздника.
Строительные работы осуществляют KMG Inseneriehituse OÜ и Verston OÜ. Общая стоимость работ составляет приблизительно 40,8 миллиона евро. Софинансирование оказывают предприятия AS Tallinna Vesi, Elektrilevi OÜ и AS Tallinna Sadam.