Михаил Кылварт: строительство улицы Рейди — приоритет 2019 года

Михаил Кылварт подчеркнул, что строительство улицы Рейди, согласно первоначальным планам, должно было завершиться весной 2020 года, но на сегодняшний день представитель предпринимателя, осуществляющего работы, пообещал завершить их в декабре нынешнего года.

”Также очень важно то, как строительство улицы Рейди повлияет на дорожное движение летом, во время празднования юбилея Праздника песни и танца, а также какой будет ситуация к 1 сентября, — сказал Кылварт. — В случае, если все будет идти по плану, к 1 сентября мы сможем открыть улицу Рейди на участке от D-терминала до перекрестка у памятника ”Русалка”, что снизит загруженность дорог, характерную для начала учебного года. В то же время предстоит продолжить переговоры с представителями портов, чтобы избежать перегруженности улицы большегрузами”.

Строитель порадовал также обещанием, что строительные работы не будут препятствовать шествию Певческого праздника.