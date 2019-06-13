Михаил Кылварт: сообщение о киносъемках опережает события, еще нет никаких соглашений

"На сегодня соглашение не заключено, а потому не может быть и никакой уверенности в том, что киносъемка на улице Лаагна состоится. В частности, нет соглашения по временному графику проведение съемок. Все это ставит само проведение съемок под большой вопрос, и все сообщения иного содержания преждевременны, — сказал Михаил Кылварт. — В последние дни мы предлагали различные решения.

Радует, что съемочная группа Кристофера Нолана поняла, что полное закрытие улицы Лаагна на четыре недели не может быть темой переговоров с нами. Консультации продолжаются".

Мэр подчеркнул, что, пока нет полной договоренности, не может быть никакой договоренности, и всякие опережающие события сообщения и несогласованные действия будут расцениваться как попытки оказать давление.

Новость о съемках на Лаагна теэ и возможный график читайте ЗДЕСЬ.