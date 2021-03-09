Михаил Кылварт призывает Каю Каллас объявить чрезвычайное положение

По мнению Кылварта, основная проблема состоит в недооценке серьезности ситуации и проистекающих из этого ложных и постоянно меняющихся сигналов населению, недостаточной подготовке, а также хаотичном внедрении запоздалых мер. ”Серьезность ситуации и введение направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией мер, к сожалению, уже не зависят от того, какой штамм вируса распространяется в нашей стране”, — отметил Кылварт.

Тем временем информация об ограничениях, правилах и регуляциях должна быть простой, ясной и доступной. В очередной раз сигнал правительства по ограничениям в системе образования не был четко сформулирован. И люди не понимают, будут ли с четверга открыты детские сады или нет.

Кроме того, Михаил Кылварт выступает категорически против того, чтобы отдельные слои общества стигматизировались бы исходя из национальной принадлежности или региона проживания. ”Нет ни малейшей разницы, где именно в Эстонии или Таллинне больше заразившихся — мы должны признать, что стоим перед лицом очень большой беды, справиться с которой возможно только совместными усилиями, — отметил мэр столицы. — И если мы видим наличие более серьезной проблемы в какой-то из социальных групп, мы должны помогать и поддерживать, а не указывать на них пальцем.”

Первое предложение мэра — незамедлительно объявить чрезвычайную ситуацию. Это дает государству и местным самоуправлениям возможность быстрее реализовывать принятые решения, позволяет привлекать к разрешению ситуации, организации инфообмена и выполнению прочих задач кризисные комиссии органов местных самоуправлений. В то же время, чрезвычайная ситуация позволит более оперативно вносить изменения в правовые акты и в упрощенном порядке закупать необходимые средства, в том числе средства индивидуальной защиты, а также давать служащим публичного сектора дополнительные задачи или устанавливать отличные от обычного распорядка работы часы труда. Кроме этого, можно приобщать служащих к разрешению кризисных задач, если отмечается нехватка рабочей силы.