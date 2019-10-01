Михаил Кылварт призвал в Сеуле предпринимателей тестировать свои инновации в Таллинне

В этой же панели с докладами о стратегии и концепции инновационного города выступили мэр Цюриха Корин Маух, а также входящие в руководство городов чиновники из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиднея и других городов.

”Иногда считают, что концепция инновационного города техноцентрична. В действительности же, цель такого города — формирование эффективной системы, работающей во благо человека. Инновации и высокие технологии должны лишь поддерживать это”, — сказал Кылварт.

В докладе, знакомящем с Таллинном, мэр призвал участвующих в конференции представителей предприятий протестировать условия и возможности для развития предпринимательства в нашем городе.

”Открытая экономика, последовательность и гибкость стартапов делают Таллинн прекрасным местом для тестирования инновационных решений и инвестирования”, — сказал мэр.

Кылварт пребывает с визитом в Сеуле по приглашению мэра Парка Вон Суна, посетившего наш город прошлой осенью.

Помимо прошедшей вчера встречи мэров и продолжающейся конференции, в четырехдневную программу визита входят также встреча со спикером Национальной ассамблеи Кореи Мун Хе Санг и председателем группы Национальной ассамблеи Эстонско-Корейской дружбы Ким Кван Юнг, а также знакомство с проектами развития Сеула.