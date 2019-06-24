Михаил Кылварт принимает участие во встрече мэров столиц ЕС в Лондоне

Основная тема встречи — роль столиц в формировании городской политики в Европе в свете предстоящего вступления в должность нового состава Европейской Комиссии, чтобы дать сигнал о намерении быть, наряду с Европейской Комиссией и государствами-членами Союза, равноправным партнером в формировании направлений политического развития Европы и действующих в ЕС регуляций, а также обсудить, насколько служит достижению поставленных целей принятая в Амстердаме в 2016 году Программа действий городов Европы (European Urban Agenda).

Среди обсуждаемых тем будут также вклад городов в борьбу с изменениями климата, продолжающийся в Европе тревожный рост радикализации и, конечно же, дальнейшее сотрудничество европейских и британских городов в условиях приближающегося выхода Великобритании из Европейского Союза.

По имеющимся данным, на встрече представлены почти все столицы государств ЕС, в том числе 15 — мэрами.