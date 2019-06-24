Михаил Кылварт принимает участие во встрече мэров столиц ЕС в Лондоне

24 и 25 июня в Лондоне по приглашению мэра столицы Великобритании Садика Хана собрались мэры столиц государств Европейского Союза на свою восьмую встречу. Раэпресс сообщает, что в ней принимает участие и мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Основная тема встречи — роль столиц в формировании городской политики в Европе в свете предстоящего вступления в должность нового состава Европейской Комиссии, чтобы дать сигнал о намерении быть, наряду с Европейской Комиссией и государствами-членами Союза, равноправным партнером в формировании направлений политического развития Европы и действующих в ЕС регуляций, а также обсудить, насколько служит достижению поставленных целей принятая в Амстердаме в 2016 году Программа действий городов Европы (European Urban Agenda).
Среди обсуждаемых тем будут также вклад городов в борьбу с изменениями климата, продолжающийся в Европе тревожный рост радикализации и, конечно же, дальнейшее сотрудничество европейских и британских городов в условиях приближающегося выхода Великобритании из Европейского Союза.
По имеющимся данным, на встрече представлены почти все столицы государств ЕС, в том числе 15 — мэрами.
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