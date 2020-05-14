Михаил Кылварт приглашает всех в пятницу проверить свои познания в эстонском языке

Как сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт, в этом году не получится отметить День Таллинна традиционно, наслаждаясь богатой культурной программой непосредственно в городской среде.

”Но мы можем продолжить традиции Дня Таллинна, подчеркивая значение истории города и статуса таллиннца, — отметил Михаил Кылварт. — В этом году праздник будет особенным — внутри каждого из нас”.

Мэр приглашает написать электронный диктант как учеников, так и взрослых, которые ценят эстонский язык и хотят убедиться в своих знаниях.

”Тема Таллиннского диктанта всегда была связана с эстонской литературой, культурой или историей Таллинна, — пояснил Михаил Кылварт. — Нынешний диктант посвящен легендарным таллиннцам — Яану Кроссу и Георгу Отсу, чей столетний юбилей мы отмечаем в этом году. Чрезвычайная ситуация вдохновила организаторов на новый подход, поэтому нынешний диктант будет проведен дистанционно, по интернету. Плюс в том, что тем самым в мероприятии смогут участвовать и любители языка, живущие за пределами Таллинна”.

Таллиннское телевидение будет вести прямую трансляцию на городской страничке в Фейсбуке (https://www.facebook.com/tallinnalinn/), Ютубе (https://www.youtube.com/user/TallinnLV) и интернет-странице Таллиннского диктанта (https://www.tallinn.ee/etteutlus/). Текст зачитает известный актер Мярт Аванди.

Диктант в честь Дня Таллинна организует Департамент образования совместно с учителями эстонского языка столичных муниципальных школ. Свои познания в области языка можно освежить под руководством учителей на подготовительных уроках, которые доступны в записи (https://www.tallinn.ee/est/etteutlus/Etteutluseks-valmistumise-tunnid). Но все же речь идет не просто о состязании — в центре внимания хорошее знание эстонского языка в целом.

Начало традиции Таллиннского диктанта положил в 2013 году тогдашний вице-мэр, а теперь мэр Таллинна Михаил Кылварт. Цель мероприятия — предложить возможность проверить свои знания, а также узнать что-то новое о Таллинне. Диктант писали в Таллиннском Университете, кинотеатре ”Космос”, на площади Вабадузе. Текст зачитывали популярные писатели Андрус Кивиряхк, Ян Каус и другие известные люди, в том числе чемпионка мира по фристайлу Келли Сильдару и музыкант Reket.