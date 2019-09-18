Михаил Кылварт предложил ввести новые ограничения на продажу алкоголя в Таллинне

Кылварт отметил, что существующие регуляции являются недостаточными, чтобы ограничить практически круглосуточную продажу алкоголя в барах. ”Это не касается большей части баров, лишь тех, бизнес-модель которых благоприятствует бесконечному употреблению алкогольных напитков, — сказал мэр. — Мы видим четкую связь между временем продажи алкоголя и нарушениями правопорядка, живущие рядом с ночными барами люди страдают от этого”.

Мэр заявил, что доступность алкоголя можно ограничить как по времени, так и территориально. В рамках существующего законодательства можно сократить как время торговли алкоголем в развлекательных учреждениях, так и потребовать, чтобы магазины, торгующие алкоголем, располагались вдали от детских и образовательных учреждений.

”Считаю, что Таллинн должен запретить деятельность алкогольных магазинов ближе, чем в 150 метрах от детских учреждений”, — пояснил Кылварт.

Мэр также добавил, что дети не должны вблизи школы сталкиваться с приобретающими алкоголь людьми. ”Мы также предлагаем с июня разрешить развлекательным учреждениям продавать алкоголь в ночь накануне рабочего дня до двух часов, а накануне выходных — до трех часов”, — сказал Кылварт.

Мэр предложил всем заинтересованным в общественном порядке и здоровье людей сторонам высказать свои предложения о том, какие ограничения были бы оптимальными.