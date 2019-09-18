18.09.2019, 11:28

Михаил Кылварт предложил ввести новые ограничения на продажу алкоголя в Таллинне

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обновлено в 13:23
rus.delfi.ee
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Михаил Кылварт предложил ввести новые ограничения на продажу алкоголя в Таллинне
Михаил КылвартFoto: Taavi Sepp

В Таллинне следует ввести более серьезные ограничения на продажу алкоголя, чтобы обеспечить лучший общественный порядок и позаботиться о здоровье горожан, сказал на сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Кылварт отметил, что существующие регуляции являются недостаточными, чтобы ограничить практически круглосуточную продажу алкоголя в барах. ”Это не касается большей части баров, лишь тех, бизнес-модель которых благоприятствует бесконечному употреблению алкогольных напитков, — сказал мэр. — Мы видим четкую связь между временем продажи алкоголя и нарушениями правопорядка, живущие рядом с ночными барами люди страдают от этого”.

Мэр заявил, что доступность алкоголя можно ограничить как по времени, так и территориально. В рамках существующего законодательства можно сократить как время торговли алкоголем в развлекательных учреждениях, так и потребовать, чтобы магазины, торгующие алкоголем, располагались вдали от детских и образовательных учреждений.

”Считаю, что Таллинн должен запретить деятельность алкогольных магазинов ближе, чем в 150 метрах от детских учреждений”, — пояснил Кылварт.

Мэр также добавил, что дети не должны вблизи школы сталкиваться с приобретающими алкоголь людьми. ”Мы также предлагаем с июня разрешить развлекательным учреждениям продавать алкоголь в ночь накануне рабочего дня до двух часов, а накануне выходных — до трех часов”, — сказал Кылварт.

Мэр предложил всем заинтересованным в общественном порядке и здоровье людей сторонам высказать свои предложения о том, какие ограничения были бы оптимальными.

Кылварт заявил, что Таллинну необходима также помощь законодателя, потому что существующее законодательное пространство не позволяет ограничить утреннюю продажу. ”Сейчас в законе существует пробел, который позволяет начать продажу алкоголя как только ночной покой завершен, то есть в 6-7 часов утра, — упомянул Кылварт. — Мне трудно согласиться с необходимостью продажи алкоголя в семь утра и с тем, что такое предпринимательство является нормой”.

По оценке мэра, возможно применить ограничения так, чтобы туризм не пострадал. Схожие ограничения в продаже алкоголя в развлекательных учреждениях введены в Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании и во многих популярных туристических городах, таких как Рим или Дубровник.

Руководитель Кесклиннаского отделения полиции Северной префектуры Кайдо Саарнийду отметил, что исследования подтверждают позитивное влияние ограничений на безопасность среды.

”Опыт других стран подтверждает, что, когда в развлекательных учреждениях продажа алкоголя заканчивается раньше, снижается и число нарушений правопорядка и происшествий. Ограничение продажи поможет снизить такие опасности, так как предотвращает излишнее употребление алкоголя, являющееся корнем проблемы”, — сказал Саарнийт.

В Таллинне полиция ежедневно получает в среднем 65 вызовов, из них 20, то есть около трети, по причине драки или пьянства. В Старом городе такие случаи составляют более половины вызовов.

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