Михаил Кылварт предложил ввести новые ограничения на продажу алкоголя в Таллинне

Кылварт заявил, что Таллинну необходима также помощь законодателя, потому что существующее законодательное пространство не позволяет ограничить утреннюю продажу. ”Сейчас в законе существует пробел, который позволяет начать продажу алкоголя как только ночной покой завершен, то есть в 6-7 часов утра, — упомянул Кылварт. — Мне трудно согласиться с необходимостью продажи алкоголя в семь утра и с тем, что такое предпринимательство является нормой”.
По оценке мэра, возможно применить ограничения так, чтобы туризм не пострадал. Схожие ограничения в продаже алкоголя в развлекательных учреждениях введены в Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании и во многих популярных туристических городах, таких как Рим или Дубровник.
Руководитель Кесклиннаского отделения полиции Северной префектуры Кайдо Саарнийду отметил, что исследования подтверждают позитивное влияние ограничений на безопасность среды.
”Опыт других стран подтверждает, что, когда в развлекательных учреждениях продажа алкоголя заканчивается раньше, снижается и число нарушений правопорядка и происшествий. Ограничение продажи поможет снизить такие опасности, так как предотвращает излишнее употребление алкоголя, являющееся корнем проблемы”, — сказал Саарнийт.
В Таллинне полиция ежедневно получает в среднем 65 вызовов, из них 20, то есть около трети, по причине драки или пьянства. В Старом городе такие случаи составляют более половины вызовов.
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