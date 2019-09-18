Михаил Кылварт предложил ограничить время продажи алкоголя в барах

"Ненормально, когда в утренние часы в питейных заведениях осуществляется продажа алкоголя. И это не зависит от дня недели. Я считаю, что большинство людей наверняка со мной согласятся в том, что употреблять алкоголь в 7 часов утра — это удел далеко немногих. Тем более, если потом эти люди нарушают порядок, то их можно было бы в этом ограничить", — заявил Кылварт в интервью "Радио 4".

Михаил Кылварт считает, что ограничить по времени продажу алкоголя следовало бы не только в барах столицы, но в питейных заведениях на всей территории Эстонии.

"Дополнительные временные и территориальные ограничения должны быть введены по всей Эстонии", — добавил мэр Таллинна.