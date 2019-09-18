18.09.2019, 11:28

Михаил Кылварт предложил ограничить время продажи алкоголя в барах

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rus.delfi.ee
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Михаил Кылварт предложил ограничить время продажи алкоголя в барах
Михаил КылвартFoto: Taavi Sepp

Мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что время продажи алкоголя в барах необходимо ограничить, пишет rus.err.ee.

"Ненормально, когда в утренние часы в питейных заведениях осуществляется продажа алкоголя. И это не зависит от дня недели. Я считаю, что большинство людей наверняка со мной согласятся в том, что употреблять алкоголь в 7 часов утра — это удел далеко немногих. Тем более, если потом эти люди нарушают порядок, то их можно было бы в этом ограничить", — заявил Кылварт в интервью "Радио 4".

Михаил Кылварт считает, что ограничить по времени продажу алкоголя следовало бы не только в барах столицы, но в питейных заведениях на всей территории Эстонии.

"Дополнительные временные и территориальные ограничения должны быть введены по всей Эстонии", — добавил мэр Таллинна.

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