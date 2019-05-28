Михаил Кылварт: правительство должно показать людям, что способно изменить их жизнь к лучшему и выполнить свои обещания

Недавние выборы в Европарламент наглядно продемонстрировали падение электоральной поддержки Центристской партии. По сравнению с предыдущими евровыборами пять лет назад поддержка центристов упала на 43 процента. В результате они остались на третьем месте, пропустив вперед реформистов и социал-демократов. Наиболее заметно снижение поддержки в Таллинне и Ида-Вирумаа, что говорит о потере голосов русскоязычных избирателей.

”Как член правления партии, я несу ответственность за те решения, которые я не поддерживал. У партии были как хорошие, так и плохие времена, но сильная партия должна быть способна действовать эффективно и в сложных условиях”, — считает Кылварт.

По его мнению, электорат Центристской партии сократился потому, что избиратель не принял новую коалицию. К тому же у партии не было возможности на выборах в Европарламент вести интенсивную избирательную кампанию, что помогло бы усилить как адресованные избирателю партийные тезисы, так и самих кандидатов.

По словам Кылварта, правительству нужно, учитывая как коалицию с EKRE, так и результаты выборов в Европарламент, показать людям, что оно в силах изменить жизнь людей к лучшему и выполнить свои обещания.

Ослабление поддержки Центристской партии, и особенно в русскоязычной среде, поставило под угрозу ее единоличную власть в Таллинне. Но об этом Кылварт еще не думает.