Михаил Кылварт после выступления на телеканале "Россия": редакция передачи ”60 минут” сама обратилась ко мне за комментарием

В чем смысл появления мэра Таллинна на российском государственном ТВ? Как мэр туда попал — вы сами обратились к редакторам программы или они связались с вами?

Редакция передачи ”60 минут” обратилась ко мне за комментарием по поводу моей позиции, обозначенной тем же утром на телеканале ETV+.

Почему, если нужно поговорить с российской аудиторией, не выбрать для этого негосударственное медиа: тот же Дождь или Медузу?

У меня не было необходимости обращаться к российской аудитории. Свою точку зрения я официально сформулировал в письме премьер-министру и уже не раз комментFgFировал данную тему местным СМИ — как на русском, так и на эстонском языке. Мои взгляды не зависят от медиаисточника, которому я даю интервью. Телеканал ”Дождь” или портал ”Медуза” получили бы от меня такие же ответы, если бы они ко мне обратились.

Как вы сами считаете: интервью себя оправдало?

На мой взгляд, проблема не в том, что мое видение ситуации нашло свое отражение на российском телеканале. Независимо от контекста, в котором это было представлено, моя позиция не претерпела изменений. Реальная проблема заключается в том, что у нас нет четкого плана, как именно будет проходить массовая вакцинация. И речь не только об оперативной необходимости организовать первый круг массовой иммунизации, но и о ближайшей и долгосрочной перспективе. Уже сейчас надо думать о том, как и чем мы будем вакцинировать в осенне-зимний период, а может и в течение последующих лет.

В подводке к интервью ведущая Ольга Скабеева всячески акцентировала внимание на том, что европейская вакцина опасна, и Европа вынуждена обратиться за помощью к своим заклятым врагам. Каково выступать на таком фоне?

В данном контексте для меня единственно значимым фоном являются ежедневные данные нашего департамента здоровья, которые по сути напоминают фронтовые сводки. Более того, серьезной проблемой на сегодня является информация о рисках, связанных с применением вакцины Astrazeneca, которая широко используется в европейских странах. Источником этой информации для нас являются прежде всего не российские СМИ, а те самые европейские страны. По последним данным как минимум 11 государств уже приостановили вакцинацию Astrazeneca, в том числе, Германия и Латвия. На этом фоне несколько европейских стран или уже получили российскую вакцину, или проводят переговоры о поставках и производстве.