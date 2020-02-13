Михаил Кылварт ответил читателю RusDelfi, почему он не запрещает Факельное шествие в Таллинне

”Уважаемый автор письма! Вынужден признать, что и у меня Факельные шествия, вне зависимости от того, в какой стране они проходят, вызывают пугающие исторические ассоциации — когда определенные процессы доводят до отрицания закона, моральных норм и всего человеческого.

К счастью, в нашей стране, как правило, принято следовать установленным законам, особенно со стороны общественной власти. Согласно законодательству, публичные собрания, к которым относятся и массовые шествия, регистрируются в полиции и проводятся в соответствии с правилами общественного порядка и требованиями к организации публичных собраний, и ни один руководитель самоуправления не может регулировать внешний вид участников массового шествия.