13.02.2020, 17:10

Михаил Кылварт ответил читателю RusDelfi, почему он не запрещает Факельное шествие в Таллинне

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Rööbastranspordi tasuvusanalüüsi uuringu esitlemine
Rööbastranspordi tasuvusanalüüsi uuringu esitlemineFoto: Jaanus Lensment

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) ответил на вопрос читателя RusDelfi, почему градоначальник допускает проведение Факельного шествия в столице Эстонии.

”Уважаемый автор письма! Вынужден признать, что и у меня Факельные шествия, вне зависимости от того, в какой стране они проходят, вызывают пугающие исторические ассоциации — когда определенные процессы доводят до отрицания закона, моральных норм и всего человеческого.

К счастью, в нашей стране, как правило, принято следовать установленным законам, особенно со стороны общественной власти. Согласно законодательству, публичные собрания, к которым относятся и массовые шествия, регистрируются в полиции и проводятся в соответствии с правилами общественного порядка и требованиями к организации публичных собраний, и ни один руководитель самоуправления не может регулировать внешний вид участников массового шествия.

Зато каждый из нас может решить, что для него означает одна или другая памятная дата и как он ее хочет отметить, осознавая при этом, какой сигнал мы можем дать обществу — направленный на его консолидацию или, наоборот, размежевание. Городские власти свой выбор сделали — в День независимости, 24 февраля, в 17:00, в парке Таммсааре столица организует мероприятие, где на разных языках жителей нашего многонационального города будут зачитывать ”Манифест ко всем народам Эстонии”. Именно для того, чтобы подчеркнуть, что Эстония — наш общий дом, независимо от родного языка”, — ответил Кылварт на обращения читательницы RusDelfi.

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