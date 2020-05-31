Михаил Кылварт отказался от судебного спора с Комиссией по надзору за финансированием партий

В июле прошлого года комиссия сделала Кылварту предписание вернуть в бюджет Таллинна 1011,84 евро, но градоначальник оспорил это предписание в суде и Таллиннский административный суд принял жалобу мэра в производство. Изначально суд должен был ее рассмотреть 8 апреля, но из-за коронавируса и чрезвычайного положения заседание перенесли на 9 сентября, однако в мае Михаил Кылварт отказался от судебного разбирательства.

Как сообщили в Комиссии по надзору за финансированием партий, 4 мая Кылварт выполнил предписание и представил заявление об отказе от жалобы, 8 мая суд прекратил производство.

Отказалась от аналогичного спора, но уже из-за статьи в газете Pealinn, Центристская партия — она 8 мая вернула Таллинну 1138,32 евро.

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