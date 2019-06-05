Михаил Кылварт: обсуждать закрытие Лаагна теэ можно только на условиях города

Прежде всего, по словам градоначальника, закрытие Лаагна теэ на месяц не представляется возможным, потому что в июле, к примеру, будет проходить Всеэстонский праздник песни и танца.

В качестве второго условия Кылварт назвал то, что в понедельник и вторник Лаагна теэ должна быть полностью открыта, в остальные рабочие дни в утренние часы пик должен быть открыт проезд в сторону центра, а в вечерние часы — в сторону Ласнамяэ.

”Единственная возможность остановить дорожное движение — это на выходных”, — сказал мэр столицы и отметил, что при выполнении этих условий съемки на Лаагна теэ возможны.

По заверению Кылварта, нет оснований говорить о том, что якобы Таллинн мог бы заработать на закрытии магистрали миллионы. ”Максимально, что может город потребовать в соответствии с действующим законодательством в качестве платы за закрытие Лаагна теэ — это 50 000, 60 000, 70 000 тысяч, в зависимости от графика”, — сообщил градоначальник.

Одним из условий, по словам Кылварта, является и та возможная культурная программа, которую киностудия могла бы предложить горожанам. ”Мне кажется, что если это произойдет (съемки фильма Кристофера Нолана "Tenet"), то это будет не только для нас большая честь, но и возможность, которую жители Таллинна дают этому фильму. Мы с удовольствием посмотрели бы в плане культурной программы, что могли бы организаторы проекта нам предложить. На этих условиях можно тему обсуждать”, — сказал мэр.