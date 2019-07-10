10.07.2019, 17:45

Михаил Кылварт об остановке проекта ”главной улицы”: в пробках будет стоять и частный, и общественный транспорт

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rus.delfi.ee
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Михаил Кылварт об остановке проекта ”главной улицы”: в пробках будет стоять и частный, и общественный транспорт
Михаил КылвартMadis Veltman

Согласно прежнему плану, главная улица Таллинна могла бы пропустить лишь четверть нынешнего транспортного потока, что также снизило бы пропускную способность и для общественного транспорта — такой результат показал анализ, проведенный фирмой K-Projekt.

По заказу Таллиннского департамента транспорта компания K-Projekt провела исследование дорожной обстановки. Руководитель предприятия Рейн Аннусвери заявил, что даже с 25-процентной пропускной способностью на определенных перекрестках возникли бы пробки.

”Сейчас в районе три крупных перекрестка, на которых образуются пробки. Это перекресток бульвара Эстония, площади Вабадузе и Пярнуского шоссе, на котором уже сейчас большие пробки, и в соответствии с нынешним проектом, избавиться от них не удастся. Второй такой перекресток на площади Виру, для его пересечения пешеходам требуется много времени, от этого возрастает время ожидания для водителей, в том числе общественного транспорта, — пояснил Аннусвер. — Для общественного транспорта самым сложным является перекресток улиц Пронкси, Йыэ и Нарвского шоссе, т.к. остановка располагается рядом с перекрестком, из-за чего происходит скопление автобусов. Существующий проект главной улицы не решает данной ситуации”.

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Руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа в свете проведенного исследования отметил, что, к сожалению, очень удачная с точки зрения архитектуры работа в плане организации дорожного движения не удовлетворяет интерсов всех участников движения, в том числе пешеходов, пользователей общественного транспорта и водителей. ”Некоторые решения также оказались опасными — пешеход, напрямую пересекая дорогу, при этом дольше будет находиться в одной зоне движения с автомобилями и общественным транспортом, что без сомнения более опасно”, — отметил Рюйтельмаа.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт считает, что слабым местом существующего эскизного проекта является то обстоятельство, что не только частный, но и общественный транспорт будет стоять в пробках, что подтверждается проведенным анализом дорожной обстановки. ”Авторы победившей работы предложили целый ряд решений для перекрестков, которые невозможно применить и акцептировать”, — сказал Кылварт.

Мэр также отметил, что в данной ситуации приступить к проектированию главной улицы можно лишь тогда, когда предшествующие подготовительные проекты, такие как трамвайные пути в районе порта, продление бульвара Рявала и тоннель на бульваре Эстония будут на этапе строительства или готовности.

”В соответствии с логикой городского планирования, следует начать с осуществления упомянутых трех проектов, чем в ближайшие годы и должен заняться город, — пояснил Кылварт. — Мы не отказываемся от проекта главной улицы и не меняем его концепции — цель в том, чтобы изменить городское пространство так, чтобы предоставить больше пространства пешеходам и велосипедистам. Однако к моменту осуществления проекта должно быть подготовлено остальное городское пространство”.

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