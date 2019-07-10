Михаил Кылварт об остановке проекта ”главной улицы”: в пробках будет стоять и частный, и общественный транспорт

По заказу Таллиннского департамента транспорта компания K-Projekt провела исследование дорожной обстановки. Руководитель предприятия Рейн Аннусвери заявил, что даже с 25-процентной пропускной способностью на определенных перекрестках возникли бы пробки.

”Сейчас в районе три крупных перекрестка, на которых образуются пробки. Это перекресток бульвара Эстония, площади Вабадузе и Пярнуского шоссе, на котором уже сейчас большие пробки, и в соответствии с нынешним проектом, избавиться от них не удастся. Второй такой перекресток на площади Виру, для его пересечения пешеходам требуется много времени, от этого возрастает время ожидания для водителей, в том числе общественного транспорта, — пояснил Аннусвер. — Для общественного транспорта самым сложным является перекресток улиц Пронкси, Йыэ и Нарвского шоссе, т.к. остановка располагается рядом с перекрестком, из-за чего происходит скопление автобусов. Существующий проект главной улицы не решает данной ситуации”.

Руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа в свете проведенного исследования отметил, что, к сожалению, очень удачная с точки зрения архитектуры работа в плане организации дорожного движения не удовлетворяет интерсов всех участников движения, в том числе пешеходов, пользователей общественного транспорта и водителей. ”Некоторые решения также оказались опасными — пешеход, напрямую пересекая дорогу, при этом дольше будет находиться в одной зоне движения с автомобилями и общественным транспортом, что без сомнения более опасно”, — отметил Рюйтельмаа.