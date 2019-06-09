Михаил Кылварт о строительстве Рейди теэ: власти намерены отойти от согласованного с ”зелёными” решения

”Первоначальное решение кажется мне более разумным, так как оно не создает в строящейся уличной сети бутылочного горлышка, что способствовало бы возникновению пробок”, — сказал Кылварт.

”При каждом варианте нужно предвидеть плотный поток машин. Ясно же, что движение из порта будет расти, и разумно тяжелые грузовики, используя короткий путь, направить в порт, минуя центр города, а не как сейчас”.

„Отличия небольшие, они не касаются Рейди теэ в целом. Изменения, которые мы обсуждаем, касаются прежде всего двух перекрестков 2,2-километровой дороги. В плане окружающей среды, я считаю, что мы скорее выиграем, если избежим остановки машин в пробках. Не говоря уже о мобильности”, — отметил Кылварт.

”В отношении деревьев всё остается так, как и было договорено. В планах озеленения изменений нет, — заверил Кылварт. ”Рейди теэ должна оставаться зоной отдыха, местом для игр, где должны быть скамейки и дорожки для легкого транспорта, где много кустов, деревьев”.

По словам Кылварта, Рейди теэ должна стать более современной и зеленой трассой по сравнению с Пиритаским шоссе.

”Резервы для расширения дороги есть, городская казна с этой задачей справится, так как изменения небольшие, вопрос стоит лишь о двух перекрестках”.

Что касается возможного строительства подземного пешеходного перехода между этими перекрестками с целью сделать движение транспорта более плавным, то, по словам градоначальника, этот вариант не имеет перспектив.