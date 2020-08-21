Михаил Кылварт о ситуации с коронавирусом: "город получил определенное понимание, что школы не должны закрываться"

Илья Нартов: Каким будет начало учебного года в школах и какие новые правила поведения в школах будут введены в связи с Covid-19?

Мэр Михаил Кылварт: После пресс-конференции в Министерстве Образования город получил определенное понимание, что школы не должны закрываться. Они должны работать до самой красной линии. Совсем недавно было озвучено мнение Департамента здоровья о том, что вирус не передаётся от ребенка к ребенку, и очень мала вероятность, что вирус от ребенка передастся взрослому человеку. Я, правда, не встречал таких высказываний в других источниках, ни на английском языке, ни на русском языке. Мы к такому мнению относимся более консервативно, поэтому сейчас работаем над сценариями, которые позволят нам быть готовыми к различным развитиям ситуации.

Илья Нартов: Например, у одного из школьников, обнаружат коронавирус. Что будет дальше?

Мэр Михаил Кылварт: На сегодняшний день мы исходим из опыта, который у нас был. Если это группа в детском саду, то мы закрывали группу сада. Если это класс, то по прошлому опыту мы помним, что закрывалась целая школа, но теперь вся школа закрываться не будет. Предел, который называется Министерством образования — 10 процентов заболевших, и нужно задумываться о закрытии школы — он тоже не очень реален. У нас есть школы, где учатся 1000 учеников, и 10 % — это 100 человек. Был случай в Тарту, где число заражений было значительно меньше, чем 100 человек, а уже зашел разговор о том, что надо вводить ограничения. Нужно подходить к каждому учреждению отдельно.