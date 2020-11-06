Михаил Кылварт: нам нужна новая модель европейской финансовой помощи

Мэр Таллинна Михаил Кылварт выступил вчера на годовой конференции сети крупных городов Европы EUROCITIES, центральной темой которой стала жизнь европейских городов во время и после коронакризиса.

”На долю городов выпало разрешение основной части обусловленных кризисом социальных и экономических проблем, в то время как перед городами стоят и глобальные вызовы, связанные с климатическими изменениями. По сравнению с нынешним, бюджет Евросоюза в следующем бюджетном периоде вырастет, однако нет ясности относительно того, хватит ли средств на поддержку городов”, — отметил Михаил Кылварт.

На местном уровне препятствием на пути к достижению климатических целей являются прежде всего финансовые рамки местных самоуправлений, которые не позволяют применять инновационные решения и технологии. По словам мэра, финансовые средства, предлагаемые городам со стороны Евросоюза, главным образом, предназначены на определенные проекты и рассредоточены по различными сферам.

”Для реализации климатических целей мы нуждаемся в новой модели финансирования, нацеленной непосредственно на города. Одна из возможностей — целостный финансовый пакет, направленный на создание и внедрение программ адаптации городов к экологичной энергии и климатическим изменениям. Такая поддержка придала бы городам больше уверенности при внедрении климатической стратегии”, — отметил Кылварт.

EUROCITIES — сеть, объединяющая крупные города Европы, в которой Таллинн состоит с 1998 года. Таллинн входит в правление сети.