Михаил Кылварт: мы не можем допустить, чтобы 9 мая стал трагическим днем

- Определенное стратегическое решение нами уже принято, — признался мэр, отвечаея на вопрос, как будет жить город в ближайшее время. — Нам необходимо планировать на ближайшие месяцы деятельность городской управы и принимать решения вне зависимости от того, как будет развиваться обстановка. А обстановка будет развиваться даже при самых благоприятных условиях не так быстро, как хотелось бы, в сторону улучшения. Давайте здраво оценивать ситуацию. Посмотрим на статистику, у нас более 1500 заболевших. Я напомню, что развиваться эпидемия начала с количества в 20 человек. И тогда уже мы забили тревогу. Сейчас заболевших 1500 — и есть ощущение, что опасность позади. И сейчас я вижу на улицах, как люди начинают общаться друг с другом свободно и сбиваться в группы, я вижу в этом опасность.

- Если говорить о перспективе в несколько недель, то мероприятия в принципе не могут проходить, потому что мы живем в положении, когда все ограничения по-прежнему действуют. 9 мая — эт оособая тема. Здесь никто не в праве что-либо запрещать, любой человек может прийти на кладбище, может прийти к памятнику, но делать это всем вместе 9 мая — это означает- способствовать массовому скоплению людей. С одного мероприятия может вспыхнуть эпидемия — и мы должны понимать, что этот значимый для многих день, мы не можем допустить, чтобы он стал трагическим, - добавил Михаил Кылварт.

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