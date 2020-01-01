Михаил Кылварт: мне нравится новогодний салют

"Я боюсь показаться не очень прогрессивным, но вынужден признаться, что мне лично салют нравится", — передает rus.err.ee слова Кылварта, сказанные накануне поздно вечером в интервью ETV+.

"В Новый год хочется ярких эмоций, праздника, красоты. Салют дает эти эмоции. Люди ждут салют в Новый год. Хотя мне понятны и риски. Мы понимаем, что это негативно влияет на окружающую среду. Поэтому в будущем было бы здорово найти альтернативу салюту. Например, это могло бы быть грандиозное лазерное шоу. Но отказываться от праздника и ярких эмоций было бы точно неправильно", — заключил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

Таллиннский салют в ночь на 1 января 2020 года обошелся налогоплательщикам в 15 000 евро.