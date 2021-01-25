25.01.2021, 12:26

Михаил Кылварт: конечно, мне предлагали стать министром

 (3)
EST 1
Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Priit Simson

Мэр Таллинна Михаил Кылварт поделился подробностями коалиционных переговоров.

"Конечно, мне было сделано предложение стать министром, — признался Кылварт в эфире "Радио 4". — Я мог даже выбирать министерский портфель. Например, Министерство культуры, Министерство внутренних дел. Но я для себя четко решил, что сейчас уходить из города было бы некорректно, неправильно. Точно так же мы думали, что Вадим Белобровцев и даже молодой коллега Владимир Свет могли бы стать министрами, но мы сейчас все работаем в городе, и правильно свою работу доводить до конца. До выборов осталось совсем немного времени. Мы должны успеть сделать то, что обещали".

Читайте также:

Список новых членов правительства смотрите здесь.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: