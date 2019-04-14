14.04.2019, 15:40

Михаил Кылварт: коммунальные службы Таллинна не справились с уборкой снега

 (33)
rus.delfi.ee
EST 1
Mihhail Kõlvart
Mihhail KõlvartFoto: Oliver Tsupsman

Ставший 11 апреля новым мэром Таллинн Михаил Кылварт считает, что в коммунальной сфере город должен провести работу над ошибками уже сейчас, не дожидаясь следующей зимы, пишет rus.err.ee.

"Минувшая зима показала, что несмотря на предпринятые усилия, Таллинн с ситуацией не справился. Это необходимо признать. А к следующей зиме, исходя из этого, следует уже сейчас начать перестраивать систему", — рассказал Кылварт в интервью "Радио 4".

По словам Михаила Кылварта, в Таллинне есть и другие сферы, нуждающиеся в переменах.

"Например, ревизию следует провести в городском планировании. Порой, проходя по Таллинну, и смотря на строящиеся здания, хочет спросить — кто решил и кто разрешил здесь это строить? Думаю, что подобные эмоции испытываю не только я", — добавил новый мэр Таллинна.

Читайте также: