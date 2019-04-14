Михаил Кылварт: коммунальные службы Таллинна не справились с уборкой снега

"Минувшая зима показала, что несмотря на предпринятые усилия, Таллинн с ситуацией не справился. Это необходимо признать. А к следующей зиме, исходя из этого, следует уже сейчас начать перестраивать систему", — рассказал Кылварт в интервью "Радио 4".

По словам Михаила Кылварта, в Таллинне есть и другие сферы, нуждающиеся в переменах.

"Например, ревизию следует провести в городском планировании. Порой, проходя по Таллинну, и смотря на строящиеся здания, хочет спросить — кто решил и кто разрешил здесь это строить? Думаю, что подобные эмоции испытываю не только я", — добавил новый мэр Таллинна.