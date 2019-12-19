Михаил Кылварт и Центр крови Региональной больницы приглашают сдать кровь

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и работники Центра крови Региональной больницы приглашают сделать доброе дело, и лучший подарок к Рождеству — спасти чью-то жизнь.

Руководитель центра Аве Леллеп напомнила, что больницы в праздники не отдыхают. ”К сожалению, не для всех людей праздники — время спокойствия и радости, множество тех, кому нужна медицинская помощь и переливание крови. Поэтому центр крови должен позаботиться о том, чтобы для каждого нуждающегося — при трудных родах или срочной операции — была подходящая именно ему кровь”, — добавила Леллеп.

”Донорство крови — самый ценный подарок для тех, кому нужна помощь, — сказал мэр Михаил Кылварт. — Для пациентов, ожидающих переливания крови, это жизненно необходимо”.

Центр крови сообщает, что отделения на улице Эдала и в торговом центре Foorum будут дополнительно открыты в субботу, 21 декабря. Всем донорам достанутся рождественские подарки, а чтобы дети не скучали, пока их родители делают столь важное дело, обещал прийти Дед Мороз.

Донором может стать здоровый, отдохнувший и сытый человек в возрасте от 18 до 60 лет, его вес должен быть выше 50 кг. Центр крови призывает доноров сдавать кровь регулярно 3-4 раза в год. Промежуток для мужчин составляет 60 дней, для женщин — 90 дней. С собой нужно взять удостоверяющий личность документ.

Центр крови Региональной больницы закрыт 24, 25, 26 и 31 декабря, а также 1 января будущего года. Центр желает всем здоровья в Новом году!