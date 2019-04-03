Михаил Кылварт готов стать мэром Таллинна

"Если сделают предложение, то я согласен быть кандидатом в мэры Таллинна", — подтвердил Кылварт Delfi.

На вопрос, разве Кылварту не предложили пост министра или он сам был заинтересован именно в должности мэра, Кылварт ответил, что все муниципальные политики разом уйти не могут.

"Начнем с того, что после выборов в Рийгикогу было понятно, что часть муниципальных политиков уйдут из городской системы. В то же время немыслимо, что все уйдут разом. Два высших руководителя Таллинна — мэр и председатель горсобрания — получили мандат, и если мы оба должны были бы уйти, то я считаю, что это было бы неправильно. Кто-то должен был сделать выбор", — пояснил Кылварт.