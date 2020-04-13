Михаил Кылварт год на посту мэра: чем он запомнился? Обзор RusDelfi

Михаил Кылварт (Центристская партия) служит народу в качестве мэра Таллинна ровно год. RusDelfi вспомнил его ключевые решения.
Перенесемся на год назад: Михаил Кылварт в марте 2019-го прошел в парламент. Его партия создала коалицию с Isamaa и EKRE, тогдашний мэр Таллинна Таави Аас стал министром экономики и инфраструктуры, а его заместитель — новым главой города.
Перестройка
Перемены внутри системы начались сразу. Некоторые муниципальные политики покинули места в управах и стали парламентариями. Кылварт в мае выбрал новых старейшин: место нынешнего оппозиционера Раймонда Кальюлайд в Пыхья-Таллинне занял правовед Пеэтер Ярвелайд, Марек Юргенсон уступил кресло советнику по связям с общественностью Центристской партии Андре Ханимяги, Алина Тубли из Пирита вышла в декрет, а Тынис Лийнат зашел в кабинет старейшины управы. Начальник Ласнамяэ менялся дважды. Сначала вместо Марии Юферевой-Скуратовски старейшиной стал не слишком известный Андрес Вяэн, после него в марте 2020 года руководить самым русскоязычным районом города начал амбициозный Владимир Свет, до этого возглавлявший Кесклинн.
В Горуправе тоже не обошлось без изменений. Вице-мэра по экологии Зулейху Измайлову сократили еще до кризиса, а бывшая советница Кылварта Бетина Бешкина в качестве вице-мэра теперь заведует социальной сферой. Стоит отметить, что советников у Кылварта стало в два раза меньше, чем было у Таави Ааса. Плюс лишились работы сотрудники Таллиннского телевидения и Раэпресс — попали под реорганизацию Таллиннской коммуникационной системы.
Блокбастер
Команда голливудского режиссера Кристофера Нолана начала писать сценарий съемок в Таллинне еще с Таави Аасом, но основательная часть переговоров проходила уже с Михаилом Кылвартом в качестве мэра. Переговоры, интриги и офисные перестрелки (к примеру, разосланный режим съемок в Ласнамяэ, еще до согласования с городом) привели к самым масштабным съемкам за историю Таллинна. А ведь этого могло и не быть — в какой-то момент город был в шаге от того, чтобы запретить режиссеру снимать на Лаагна теэ, так как киношники не шли на уступки. Но потом договорились: по понедельникам "канава" была открыта, в часы пик экшен-сцен не было. Под конец так вообще подружились — американцам нужно было доснять пару сцен, выходя за график, и им это разрешили. Все остались довольны, и любители кино, и ласнамяэсцы. Осталось дождаться премьеры.
Здоровье города
После жаркого лета Михаил Кылварт перешел в наступление на алкоголь. В сентябре он предлагает ограничить время продажи алкоголя в барах и закрыть алкомагазины вблизи учебных заведений. Сам мэр неоднократно признавался — выпить он не любитель, пиво не употребляет, максимум, что может себе позволить — это пригубить вина за праздничным столом.
Многие сравнили мэра с Горбачевым и выступили против его идеи — поток туристов снизится, свободная страна — свобода выбора, а владельцы магазинов задались вопросом, что мешает подростку зайти в продуктовый, и купить пиво там. В итоге в конце ноябре горсобрание отложило законопроект, но мэр заверил: мы с ним еще не закончили, ждите продолжения. В начале марта решили — с 1 октября 2020 года выпивать в барах нельзя будет в ночь на будние дни с 2 до 6 часов утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 3 до 7 часов утра. Однако сейчас, во время чрезвычайного положения, вызванного эпидемией коронавируса, алкоголь не продается после 22 часов.
Дорога у моря
Проектирование и строительство Рейди теэ также было начато при предыдущем главе города, однако самую масштабную стройку 2019 года еще долго будут связывать с именем Михаила Кылварта. По факту пешеходы Таллинна получили новое культурное пространство, с автолюбителями все немного сложнее — панацеей от пробок в докарантинное время новая дорога не стала. Впрочем, мэр и сам говорит. что на это не рассчитывал.
Коронакризис
Главная проверка на стойкость в качестве градоначальника, конечно же, происходит прямо сейчас, во время чрезвычайного положения. Школьникам предложили горячее питание на дом, общественный транспорт не остановлен, а количество рейсов даже увеличили — в этом Таллинн противопоставляет себя Лондону, Москве, Киеву и многим другим европейским столицам. И судя по относительно спокойной, если сравнивать с этими столицами, статистике заболеваемости, выбор был верный. Новости Эстонии (теперь Таллинна) вернулись на ПБК до окончания кризиса. Кылварт пишет письмо Ратасу с просьбой ужесточить меры карантина — первым закрывает детские площадки и организует пресс-конференции на русском языке, на которых по-русски говорят не только сам мэр и его заместитель Вадим Белобровцев (тут никаких сюрпризов), но и вице-мэр Калле Кландорф.
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