Михаил Кылварт год на посту мэра: чем он запомнился? Обзор RusDelfi

Перенесемся на год назад: Михаил Кылварт в марте 2019-го прошел в парламент. Его партия создала коалицию с Isamaa и EKRE, тогдашний мэр Таллинна Таави Аас стал министром экономики и инфраструктуры, а его заместитель — новым главой города.

Перестройка

Перемены внутри системы начались сразу. Некоторые муниципальные политики покинули места в управах и стали парламентариями. Кылварт в мае выбрал новых старейшин: место нынешнего оппозиционера Раймонда Кальюлайд в Пыхья-Таллинне занял правовед Пеэтер Ярвелайд, Марек Юргенсон уступил кресло советнику по связям с общественностью Центристской партии Андре Ханимяги, Алина Тубли из Пирита вышла в декрет, а Тынис Лийнат зашел в кабинет старейшины управы. Начальник Ласнамяэ менялся дважды. Сначала вместо Марии Юферевой-Скуратовски старейшиной стал не слишком известный Андрес Вяэн, после него в марте 2020 года руководить самым русскоязычным районом города начал амбициозный Владимир Свет, до этого возглавлявший Кесклинн.

В Горуправе тоже не обошлось без изменений. Вице-мэра по экологии Зулейху Измайлову сократили еще до кризиса, а бывшая советница Кылварта Бетина Бешкина в качестве вице-мэра теперь заведует социальной сферой. Стоит отметить, что советников у Кылварта стало в два раза меньше, чем было у Таави Ааса. Плюс лишились работы сотрудники Таллиннского телевидения и Раэпресс — попали под реорганизацию Таллиннской коммуникационной системы.

Блокбастер

Filmivõtted Laagna teel 24.07.2019 Foto: Andres Putting

Команда голливудского режиссера Кристофера Нолана начала писать сценарий съемок в Таллинне еще с Таави Аасом, но основательная часть переговоров проходила уже с Михаилом Кылвартом в качестве мэра. Переговоры, интриги и офисные перестрелки (к примеру, разосланный режим съемок в Ласнамяэ, еще до согласования с городом) привели к самым масштабным съемкам за историю Таллинна. А ведь этого могло и не быть — в какой-то момент город был в шаге от того, чтобы запретить режиссеру снимать на Лаагна теэ, так как киношники не шли на уступки. Но потом договорились: по понедельникам "канава" была открыта, в часы пик экшен-сцен не было. Под конец так вообще подружились — американцам нужно было доснять пару сцен, выходя за график, и им это разрешили. Все остались довольны, и любители кино, и ласнамяэсцы. Осталось дождаться премьеры.