Михаил Кылварт делит первую строчку в таблице самых высокооплачиваемых чиновников местных самоуправлений

Министерство финансов обнародовало таблицу зарплат муниципальных чиновников. На первом месте Кылварт и Сепп, они получают 6100 в месяц брутто. За ними следует финансовый директор города Катрин Кендра — 6000 евро, далее юридический директор Таллинна Прийт Лелло (5600) и вице-мэры Вадим Белобровцев, Бетина Бешкина, Калле Кландорф, Андрей Новиков, Айвар Рийсалу и Эха Вырк (по 5200).

У мэр Кохтла-Ярве Людмилы Янченко зарплата 4320 евро, у мэра Нарвы Алексея Евграфова 4000 евро, у мэра Раквере Трийн Варек — 3906 евро, у мэра Кейла Энно Фельса — 3550 евро, у мэра Вильянди Мадиса Тимпсона — 3500 евро и мэра Пярну Ромека Козенкраниуса — 3375 евро.