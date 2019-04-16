16.04.2019, 16:13

Михаил Кылварт делает рекламу столичной программе восстановления церквей на примере пожара в Нотр-Дам-де-Пари

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Михаил Кылварт делает рекламу столичной программе восстановления церквей на примере пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Foto: Rauno Volmar

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сегодня разослал пресс-сообщение, в котором выразил соболезнование жителям Парижа по случаю трагического пожара в Соборе Парижской богоматери (Нотр-Дам-де-Пари). А во второй части сообщения он напомнил таллиннцам, что в столице Эстонии к церквям относятся с заботой.

"Приношу соболезнования Парижу и его жителям по случаю трагического пожара в соборе Нотр-Дам", - сказал Кылварт во вторник. "Церкви строятся веками, но пожар может уничтожить многовековую работу в мгновение".

Мэр столицы добавил, что речь идет о сакральном здании, являющемся культурным наследием всей Европы, и его восстановление - забота не только Парижа, но так же всей Европы

"Жители Таллинна знают, что означает для города пожар в церкви, имеющей огромное символическое значение для города, потому что еще многие горожане помнят пожар в церкви Нигулисте в 1982-м году", - сказал Кылварт.

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"Уважение к истории сильнее пожаров. Эта церковь воспряла из пепла и радует как наших горожан, так и гостей Таллинна. Церковь Пюхавайму (Святого Духа) пострадала в 2002-м году, но была за год восстановлена. мы продолжим нашу работу по защите и вреставрации сакральных зданий, и желаем сил в этом и нашему хорошему партнеру Парижу", - закончил Кылварт.

Наряду с этим в сообщении значилось:

Сейчас Таллинн занимается реставрацией Церкви Казанской божией матери, с целью восстановить ее к 2021-му году, когда исполнится 300 лет со дня ее постройки. В Домской церкви планируется замена систем отопления. В прошлом году перед визитом в Таллинн Папы Римского Франциска был приведен в порядок интерьер католического собора Св.Петра и Павла. Таллинн выделил на эти работы 125 000 евро. Всего в рамках программы "Ренессанс церквей" на восстановление церковных строений было выделено свыше 9 миллионов евро.

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