Михаил Кылварт делает рекламу столичной программе восстановления церквей на примере пожара в Нотр-Дам-де-Пари

"Приношу соболезнования Парижу и его жителям по случаю трагического пожара в соборе Нотр-Дам", - сказал Кылварт во вторник. "Церкви строятся веками, но пожар может уничтожить многовековую работу в мгновение".

Мэр столицы добавил, что речь идет о сакральном здании, являющемся культурным наследием всей Европы, и его восстановление - забота не только Парижа, но так же всей Европы

"Жители Таллинна знают, что означает для города пожар в церкви, имеющей огромное символическое значение для города, потому что еще многие горожане помнят пожар в церкви Нигулисте в 1982-м году", - сказал Кылварт.

"Уважение к истории сильнее пожаров. Эта церковь воспряла из пепла и радует как наших горожан, так и гостей Таллинна. Церковь Пюхавайму (Святого Духа) пострадала в 2002-м году, но была за год восстановлена. мы продолжим нашу работу по защите и вреставрации сакральных зданий, и желаем сил в этом и нашему хорошему партнеру Парижу", - закончил Кылварт.

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