Михаил Корб: Реформисты создали себе иллюзию несокрушимости

По словам Корба, несмотря на существенное несовпадения взглядов Центристской партии и Партии реформ, в ненависти к реформистам нет ни необходимости, ни пользы. ”Ненависть — это сильная эмоция, отсутствие которой, несомненно, делает жизнь намного лучше. Поэтому, оценка бывшего председателя Партии реформ Сийма Калласа, данная нынешней коалиции — это слишком упрощенное и неверное видение ситуации”, — пояснил Корб.

В интервью ERR Сийм Каллас заявил, что нынешняя коалиция будет у власти еще долго, поскольку все три правящие партии ненавидят Партию реформ. Михаил Корб в свою очередь отметил, что Партия реформ — это лишь одна из причин, по которой правящая коалиция находится именно в таком составе. ”Ни с одной из партий реформисты не сумели сохранить дружественных отношений. Находясь долго у власти, они создали себе иллюзию своей несокрушимости, поскольку альтернативы им не существовало”, — отметил Корб.

Крайне важным, по оценке Корба, является желание и стремление коалиции решать стоящие перед государством проблемы. ”Очень много областей, где Партия реформ либо не пожелала, либо не сочла необходимым провести существенных изменений: будь то налоговая реформа, реформа системы здравоохранения, а также региональное развитие и поддержка сельских регионов. Сегодня эти темы являются важными для все трех правящих партий, и мы ими занимаемся”, — подчеркнул Корб.