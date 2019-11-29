Михаил Корб: разрыв между Эстонией и странами с высоким уровнем жизни сокращается

Рост экономики в течение последних шести месяцев происходил во многом благодаря сферам информации и связи. ”Наши предприятия, занятые в области информационно-коммуникационных технологий, успешно действуют на глобальном рынке и явлются людерами в данной отрасли”, — сказал Михаил Корб. ”Государство со своей стороны может оказывать содействие развитию сектора, создавая благоприятную бизнес-среду или посредством госзаказов на соответствующих специалистов в вузах”, — добавил он.

Вместе с экономическим ростом повысилась покупательская способность людей, увеличились их доходы, средняя брутто-зарплата выросла более, чем на 8%”. Корб добавил, что несмотря на довольно благоприятную экономическую ситуацию, нельзя довольствоваться тем, что есть. ”Необходимо быть амбициозными и больше вкладывать в развитие основанной на знаниях экономики. Тем более что у Эстонии хороший потенциал для развития в такой сфер как, например, электроника”, — отметил Корб.

Корб подчеркнул, что задача государства в том, чтобы экономический рост был ощутимым для каждой семьи. ”Для того, чтобы сократить неравенство в обществе, усилить средний класс, мы инициировали обсуждение возможных изменений в налоговой системе. Несмотря на то, что в течение последних лет неравенство в доходах несколько сократилось, нам еще далеко до стран с более высоким уровнем жизни”, — сказал он.