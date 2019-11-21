Михаил Корб после слов Хельме о НАТО: в Эстонии нет табу, но есть чувствительные для общества темы

Пару недель назад с критикой военного союза выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, НАТО "находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация". До этого организацию критиковал президент США Дональд Трамп.

Крайне похожий случай произошел с центристом Михаилом Корбом, когда он в 2017 году заявил, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Через пару дней он извинился и покинул пост министра. RusDelfi спросил у Корба, есть ли в Эстонии табуированные темы. Например, местным политикам нельзя плохо говорить про НАТО.

”Есть не табуированные, а достаточно чувствительные для нашего общества темы — это ни для кого не секрет, — ответил Михаил Корб RusDelfi.

- Обозначение своей позиции по некоторым вопросам зачастую может привести к шквалу критики с той или иной стороны. И в этом случае каждый политик должен принимать решения, исходя как из сложившейся ситуации, так и собственных представлений о ней”.