Михаил Корб после слов Хельме о НАТО: в Эстонии нет табу, но есть чувствительные для общества темы(18)
RusDelfi попросил генсека Центристской партии Михаила Корба рассказать, есть ли в Эстонии табуированные темы. Например — нельзя критиковать НАТО.
RusDelfi попросил генсека Центристской партии Михаила Корба рассказать, есть ли в Эстонии табуированные темы. Например — нельзя критиковать НАТО.
Еще вчера министр внутренних дел Эстонии Март Хельме сказал в интервью финской газете, что Эстония совместно с Латвией и Литвой подготовят запасной план, так как на НАТО больше надеяться нельзя, блок находится в кризисе.
Премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сразе же выступили с резкой критикой в адрес Хельме. По их словам, НАТО отлично функционирует, является гарантом безопасности и порядка.
Пару недель назад с критикой военного союза выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, НАТО "находится в коме в связи с тем, что в работе альянса отсутствует планирование и координация". До этого организацию критиковал президент США Дональд Трамп.
Крайне похожий случай произошел с центристом Михаилом Корбом, когда он в 2017 году заявил, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО. Через пару дней он извинился и покинул пост министра. RusDelfi спросил у Корба, есть ли в Эстонии табуированные темы. Например, местным политикам нельзя плохо говорить про НАТО.
”Есть не табуированные, а достаточно чувствительные для нашего общества темы — это ни для кого не секрет, — ответил Михаил Корб RusDelfi.
- Обозначение своей позиции по некоторым вопросам зачастую может привести к шквалу критики с той или иной стороны. И в этом случае каждый политик должен принимать решения, исходя как из сложившейся ситуации, так и собственных представлений о ней”.
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