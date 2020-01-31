Михаил Корб: люди ждут от политиков реальных шагов, а не показных акций

Поддержка Центристской партии за последние четыре месяца выросла на 3 процента, достигнув 24 процентов, тогда как поддержка Партии реформ с августа сократилась на 9 процентов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Turu-uuringute AS по заказу ERR.

По словам Корба, люди смогли оценить те значимые изменения, которые сделала нынешняя правящая коалиция. ”На этой неделе парламент принял два важных законопроекта. Один из них — о предоставлении гражданства в упрощенном порядке детям серопаспортников. Второй — закон о реформе второй пенсионной ступени, дающий людям право самостоятельно распоряжаться своими накоплениями”, — пояснил Корб.

Корб отметил, что реформисты вместо конструктивного диалога делают акцент на различного рода представлениях. ”Своей акцией с плакатами в зале парламента они показали свою истинную суть. К проекту закона о реформе второй пенсионной ступени они представили 739 поправок. Их рассмотрение могло бы парализовать работу парламента на недели. Понятно, что людям это не принесло бы никаких положительных результатов”, — отметил он.