31.01.2020, 18:18

Михаил Корб: люди ждут от политиков реальных шагов, а не показных акций


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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Люди ждут от политиков реальных шагов, а не показных акций с плакатами, сказал Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, комментируя свежие рейтинги партий.

Поддержка Центристской партии за последние четыре месяца выросла на 3 процента, достигнув 24 процентов, тогда как поддержка Партии реформ с августа сократилась на 9 процентов, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Turu-uuringute AS по заказу ERR.

По словам Корба, люди смогли оценить те значимые изменения, которые сделала нынешняя правящая коалиция. ”На этой неделе парламент принял два важных законопроекта. Один из них — о предоставлении гражданства в упрощенном порядке детям серопаспортников. Второй — закон о реформе второй пенсионной ступени, дающий людям право самостоятельно распоряжаться своими накоплениями”, — пояснил Корб.

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Корб отметил, что реформисты вместо конструктивного диалога делают акцент на различного рода представлениях. ”Своей акцией с плакатами в зале парламента они показали свою истинную суть. К проекту закона о реформе второй пенсионной ступени они представили 739 поправок. Их рассмотрение могло бы парализовать работу парламента на недели. Понятно, что людям это не принесло бы никаких положительных результатов”, — отметил он.

По словам генсека Центристской партии, коалиция и Центристская партия ставят своей первоочередной задачей повышение благосостояния наименее защищенных слоев населения. Сюда можно отнести и внеочередное повышение пенсий на 45 евро с апреля этого года, что увеличит годовой доход пенсионеров на 540 евро. ”Рост экономики Эстонии — один из самых быстрых в ЕС, средняя брутто-зарплата скоро превысит 1400 евро, а уровень безработицы составляет менее 4 процентов”, — добавил он.

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