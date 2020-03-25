Михаил Корб: люди ценят умение правительства работать в кризисной ситуации

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, рост популярности Центристской партии в течение последнего месяца напрямую связан с ситуацией в стране. ”Рост рейтинга говорит о том, что люди поддерживают решения правительства, принятые в условиях чрезвычайного положения”, — сказал Короб. Он добавил, что именно в кризисных ситуациях крайне важное значение имеют четкие и конкретные решения и шаги руководства страны, его умение понимать ожидания людей.

Корб отметил, что политики Центристской партии на всех уровнях сумели должным образом и быстро среагировать на ситуацию. ”Школы показали свою готовность перейти на дистанционное обучение, хорошо налажено сотрудничество между учителями и родителями. В ряде самоуправлений при школьных зданиях организована выдача горячих обедов. При этом строго соблюдаются все необходимые санитарные нормы”, — пояснил Корб.