Михаил Корб: люди ценят умение правительства работать в кризисной ситуации

Поддержка Центристской партии продолжает расти в течение последних четырех недель. За этот год она достигла рекордного уровня – 24 процентов, что является самым высоким показателем с момента парламентских выборов в марте прошлого года. Только за месяц поддержка партии выросла на 4 процента.
По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, рост популярности Центристской партии в течение последнего месяца напрямую связан с ситуацией в стране. ”Рост рейтинга говорит о том, что люди поддерживают решения правительства, принятые в условиях чрезвычайного положения”, — сказал Короб. Он добавил, что именно в кризисных ситуациях крайне важное значение имеют четкие и конкретные решения и шаги руководства страны, его умение понимать ожидания людей.
Корб отметил, что политики Центристской партии на всех уровнях сумели должным образом и быстро среагировать на ситуацию. ”Школы показали свою готовность перейти на дистанционное обучение, хорошо налажено сотрудничество между учителями и родителями. В ряде самоуправлений при школьных зданиях организована выдача горячих обедов. При этом строго соблюдаются все необходимые санитарные нормы”, — пояснил Корб.
Суммарная поддержка входящих в правительственную коалицию партий составляет 47,1 процента, суммарная поддержка оппозиционных партий — 39,1 процента. Поддержка оппозиции продолжала снижаться в течение последних шести недель, достигнув самого низкого уровня после прошлогодних парламентских выборов. Исследование провели Институт общественных исследований и фирма Norstat Eesti AS, сроки проведения — последние четыре недели, в выборке участвовали в общей сложности 4000 человек.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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