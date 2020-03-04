Миграционный кризис в Греции: Хельме надеется, что Эстония не станет принимать беженцев

"Я сегодня понимаю так, что в общем-то возможности принимать беженцев у Европы нет. Но есть возможность помочь Греции и Турции финансово и материально. Думаю, что на встрече будет превалировать подход, что мы будем оказывать гуманитарную помощь, но не станем принимать сотнями, тысячами беженцев", — передает RusERR слова Марта Хельме.

Евросоюз намерен выделить Греции 700 млн евро. Эстония готова в случае необходимости направить в Грецию 20 сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны и 2 пограничных катера, чтобы сдержать поток беженцев из Турции.

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