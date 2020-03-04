04.03.2020, 07:49

Миграционный кризис в Греции: Хельме надеется, что Эстония не станет принимать беженцев

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PPA Peadirektor Elmar Vaher ja siseminister Mart Helme annavad ülevaate 2019. aastast siseturvalisuse tagamisel
Foto: Kretel Kuusk

Министры внутренних дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в среду обсудят возможные варианты оказания помощи Греции, переживающей очередной миграционный кризис. Глава МВД Эстонии Март Хельме полагает, что ни Европе, ни нашей стране беженцев принимать не придется.

"Я сегодня понимаю так, что в общем-то возможности принимать беженцев у Европы нет. Но есть возможность помочь Греции и Турции финансово и материально. Думаю, что на встрече будет превалировать подход, что мы будем оказывать гуманитарную помощь, но не станем принимать сотнями, тысячами беженцев", — передает RusERR слова Марта Хельме.

Евросоюз намерен выделить Греции 700 млн евро. Эстония готова в случае необходимости направить в Грецию 20 сотрудников Департамента полиции и пограничной охраны и 2 пограничных катера, чтобы сдержать поток беженцев из Турции.

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