Миграционный кризис в Греции: Хельме надеется, что Эстония не станет принимать беженцев(25)
Министры внутренних дел стран ЕС на встрече в Брюсселе в среду обсудят возможные варианты оказания помощи Греции, переживающей очередной миграционный кризис. Глава МВД Эстонии Март Хельме полагает, что ни Европе, ни нашей стране беженцев принимать не придется.
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