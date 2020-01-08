МИД: согласно текущим данным, на борту упавшего в Иране самолета не было граждан Эстонии

Самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все 176 человек на борту погибли. Министерство иностранных дел сообщает, что согласно текущей информации, граждан Эстонии на борту самолета не было.
Как сообщили Delfi в пресс-службе МИД Эстонии около 9 утра, данных о гражданах Эстонии на борту разбившегося самолета на данный момент не имеется.
Как пишет DW, пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта имени Хомейни в Тегеране. Об этом рано утром в среду, 8 января, сообщили иранские информагентства.
Авиалайнер направлялся из столицы Ирана в Киев. Точное число находившихся на борту пассажиров неизвестно, называются данные от 170 до 180 человек. По сообщению иранских СМИ, все пассажиры и экипаж погибли. Позже эту информацию подтвердили в МИД Украины.
Как передают иранские агентства, трагедия произошла из-за "технических проблем". Местные телеканалы сообщили о том, что самолет был охвачен огнем.
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