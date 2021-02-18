МИД России объявил о высылке эстонского дипломата

Москва выразила протест эстонской стороне из-за ”необоснованного объявления персоной нон-грата” российского дипломата в Таллинне, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
”Российский ответ не заставил себя ждать, был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского диппредставительства”, — сказала Захарова.
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