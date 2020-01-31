МИД РФ: Тартуский мирный договор является недействительным и принадлежит истории

"Было много вопросов с просьбой прокомментировать проведение в Эстонии торжественных мероприятий по случаю 100-летия со дня подписания Тартуского мирного договора между РСФСР и тогдашней Эстонской Республикой.

Эстония как государство, существовавшее в период с 1918 по 1940 гг., утратила статус субъекта международного права ввиду вхождения в состав СССР, а Тартуский договор потерял силу, поскольку обе стороны, его подписавшие, оказались в составе одного субъекта международного права — СССР. Кроме того, он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН.

Как известно, достигнутые в Тегеране, Ялте и Потсдаме участниками антигитлеровской коалиции (СССР, США, Великобритания) договоренности о послевоенном устройстве Европы не ставят под сомнение вопрос вхождения прибалтийских республик в СССР. Окончательную черту в этом вопросе подвел Заключительный Акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония — новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников и признанное международным сообществом именно в качестве такового.

С учетом вышеизложенного Тартуский договор 1920 г. является недействительным и принадлежит истории. Вынуждена повторить нашу официальную позицию еще раз для тех, кто праздновал".