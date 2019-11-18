МИД РФ: страны Балтии не ответили на приглашение на парад Победы в Москву

"Приглашения на торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, направлены в адрес руководства некоторых курируемых Вторым Европейским департаментом стран. Пока никто публично их не комментировал. Не было ни положительной, ни негативной реакции", — заявил он.

Кроме того, также не поступило ответов от стран Северной Европы и Балтии на предложение России по РСМД, заявил Беляев.

В ведении Второго европейского департамента МИД РФ находятся контакты, в частности, с Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией, Швецией, Латвией, Литвой, и Эстонией.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в 2020 году.