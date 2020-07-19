19.07.2020, 14:40

МИД РФ изучает вопрос ответных мер на ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии

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МИД РФ изучает вопрос ответных мер на ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии
Alexander Shcherbak/TASS

МИД РФ изучает обращение Совета Федерации с призывом ввести ответные меры в связи с положением российских СМИ в Прибалтике. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

"Сейчас МИД изучает соответствующее обращение и делает это для того, чтобы выработать предложения по принятию мер", — отметила она.

10 июля временная комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ выпустила заявление, в котором призвала МИД России изучить возможность введения ответных политических мер в отношении властей Латвии и Литвы после запрета трансляций российских телеканалов группы RT.

Также комиссия считает, что нужно ответить и властям Эстонии из-за ситуации с агентством Sputnik. По мнению главы комиссии Алексея Пушкова, одним из возможных направлений могут быть "механизмы персональных санкций к тем людям, которые занимаются сознательной антироссийской деятельностью". Сенатор подчеркнул, что речь не идет о преследовании СМИ в ответ на действия, которые были предприняты в отношении RT и Sputnik.

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