21.04.2019, 11:29
МИД просит находящихся на Шри-Ланке граждан ЭР связаться со своими близкими
Министерство иностранных дел Эстонии сообщает, что по имеющимся данным жителей Эстонии среди пострадавших в серии взрывов на Шри-Ланке нет.
Министерство иностранных дел Эстонии сообщает, что по имеющимся данным жителей Эстонии среди пострадавших в серии взрывов на Шри-Ланке нет.
Министерство следит на развитием событий и просит всех граждан Эстонии, которые находятся на Шри-Ланке в эпицентре событий, связаться со своими близкими.
Близких, которым не удалось выйти на контакт с находящимися там эстонцами, министерство просит сообщить о этом по телефону +372 53 01 9999 или имейлу konsul@mfa.ee.
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