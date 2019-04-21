МИД просит находящихся на Шри-Ланке граждан ЭР связаться со своими близкими

Министерство следит на развитием событий и просит всех граждан Эстонии, которые находятся на Шри-Ланке в эпицентре событий, связаться со своими близкими.

Близких, которым не удалось выйти на контакт с находящимися там эстонцами, министерство просит сообщить о этом по телефону +372 53 01 9999 или имейлу konsul@mfa.ee.