21.04.2019, 11:29

МИД просит находящихся на Шри-Ланке граждан ЭР связаться со своими близкими


rus.delfi.ee
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Välisministeerium
VälisministeeriumFoto: Andres Putting

Министерство иностранных дел Эстонии сообщает, что по имеющимся данным жителей Эстонии среди пострадавших в серии взрывов на Шри-Ланке нет.

Министерство следит на развитием событий и просит всех граждан Эстонии, которые находятся на Шри-Ланке в эпицентре событий, связаться со своими близкими.

Близких, которым не удалось выйти на контакт с находящимися там эстонцами, министерство просит сообщить о этом по телефону +372 53 01 9999 или имейлу konsul@mfa.ee.

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