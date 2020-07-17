МИД пополнил список стран, по возвращении откуда необходимо соблюдать самоизоляцию
Министерство иностранных дел расширило список стран, по возвращении откуда действует правило 14-дневной самоизоляции.
Министерство иностранных дел расширило список стран, по возвращении откуда действует правило 14-дневной самоизоляции.
Требование самоизоляции действует для прибывающих из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Люксембурга, а также Исландии, Испании, Сан Марино и Андорры.
На прибывающих из остальных стран ЕС и Шенгенской зоны требование самоизоляции не распространяется.
По решению властей Евросоюза в ЕС был разрешен въезд из 14 стран с низким уровнем заболеваемости (Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Черногория, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия). 16 июля из него были исключены Сербия и Черногория.
Более подробно о требованиях при режиме карантина и самоизоляции вы можете прочитать на сайте Департамента полиции и погранохраны ЭР.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
Девочку из Сызрани признали одной из самых красивых в мире
В квартире Елены Батуриной обнаружили тело пенсионерки, - СМИ
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила