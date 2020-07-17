МИД пополнил список стран, по возвращении откуда необходимо соблюдать самоизоляцию

Требование самоизоляции действует для прибывающих из Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Люксембурга, а также Исландии, Испании, Сан Марино и Андорры.

На прибывающих из остальных стран ЕС и Шенгенской зоны требование самоизоляции не распространяется.

По решению властей Евросоюза в ЕС был разрешен въезд из 14 стран с низким уровнем заболеваемости (Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Черногория, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия). 16 июля из него были исключены Сербия и Черногория.

Более подробно о требованиях при режиме карантина и самоизоляции вы можете прочитать на сайте Департамента полиции и погранохраны ЭР.