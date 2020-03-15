МИД: граждане Эстонии, кто находится на границе Германии и Польши — дайте о себе знать!

Министерство иностранных дел просит граждан Эстонии, которые возвращаются в Эстонию сухопутным путем, но не могут из Германии въехать в Польшу, дать о себе знать, на писав на адрес konsul@mfa.ee.
В письме МИД просит указать число находящихся с вами человек, личные данные и контактный телефон, чтобы с вами можно было связаться.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Польша закрыла свои границы и пока еще не предоставила право транзита для граждан Эстонии. На данный момент ведутся переговоры.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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