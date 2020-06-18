МИД Эстонии вызвал посла России в связи с предложением отменить постановление по пакту Молотова — Риббентропа

"Выражаем неудовлетворение в связи с находящимся в производстве Госдумы проектом. Международное сообщество неоднократно и резко осудил пакт Молотова — Риббентропа. Пакт и его секретные протоколы положили непосредственное начало циничному разделению мира между двумя тоталитарными режимами и проложили дорогу ко Второй мировой войне, которая является в нашей общей истории одной из самых ужасных глав", — сказал глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что данная инициатива заслуживает особого осуждения в свете 75-летней годовщины завершения Второй мировой войны.

"Надеюсь, что инициатива не получит в России дальнейшего продвижения, так как это стало бы проявлением неуважения к жертвам режимов", — добавил Рейнсалу.

27 мая депутат Алексей Журавлев внес на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, который в случае принятия признает не действующим на территории России постановление съезда народных депутатов СССР, осудившего в 1989 году пакт Молотова — Риббентропа, подписанный в августе 1939 года перед нападением немецко-фашистских войск на Польшу и началом Второй мировой войны.

Журавлев считает, что постановление ”не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил”.

Документ размещен в парламентской базе проектов законов. Он находится на стадии предварительного рассмотрения.

Вчера пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ничего не знают о законопроекте Алексея Журавлева, передает ”РИА Новости”.

”Мне ничего об этом неизвестно, я ничего об этом не знал”, — сказал Песков.

Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова — Риббентропа, был заключен в Москве 23 августа 1939 года. Документ подписали министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп.

В сентябре 2019 года МИД России назвал вынужденным шагом подписание договора о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году, напоминает РБК.